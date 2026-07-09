0
0
187
НОВОСТИ

ЕС будет бороться с перевозчиками мигрантов санкциями — фон дер Ляйен

16:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз принял решение бороться с организаторами перевозки в ЕС нелегальных мигрантов санкциями и создал для этой цели новый санкционный режим. Об этом написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня Еврокомиссия представляет новый санкционный режим против контрабандистов людей и перевозчиков мигрантов. Мы выдавим их из этого бизнеса», — написала фон дер Ляйен, добавив, что Европа «будет сама решать, кто в нее поедет».

Глава Еврокомиссии рассчитывает в процессе применения санкций параллельно «спасти тысячи жизней» бегущих в Европу нелегалов.

Санкции для лиц, которые профессионально занимаются отправкой в ЕС нелегальных мигрантов, будут заключаться в запрете на въезд в ЕС и блокировке их активов в Европе. Согласно опубликованным Еврокомиссией документам, как и все прочие санкции ЕС, данные рестрикции будут вводиться Советом ЕС на основании так называемых «обоснованных подозрений», то есть без судебных решений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:12 09.07.2026
Возгорание произошло в театре имени Комиссаржевской в Петербурге
0
74
17:00 09.07.2026
У РФ есть все для победы несмотря на помощь НАТО Украине - иранский депутат
0
105
16:32 09.07.2026
Испанский министр на слова Трампа отметил, что Мадрид не является ничьим лакеем
0
163
16:22 09.07.2026
Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ
0
184
16:12 09.07.2026
Дефицит бюджета РФ в январе — июне составил 5,73 трлн руб., или 2,5% ВВП — Минфин
0
181
15:32 09.07.2026
ЕК «серьезно озабочена» рекомендацией МОК об отмене ограничений против РФ
0
285
15:12 09.07.2026
США ударили по мосту в Иране, являющемуся частью коридора между Ираном и РФ с КНР — Fars
0
340
15:03 09.07.2026
На юге столицы появится новая школа для 2000 учеников — мэр Москвы
0
339
15:00 09.07.2026
США вовсю поставляют оружие Киеву, РФ знает это и не носит розовых очков — Песков
0
358
14:32 09.07.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 385 военных
0
295

Возврат к списку