ЕС будет бороться с перевозчиками мигрантов санкциями — фон дер Ляйен
16:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз принял решение бороться с организаторами перевозки в ЕС нелегальных мигрантов санкциями и создал для этой цели новый санкционный режим. Об этом написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня Еврокомиссия представляет новый санкционный режим против контрабандистов людей и перевозчиков мигрантов. Мы выдавим их из этого бизнеса», — написала фон дер Ляйен, добавив, что Европа «будет сама решать, кто в нее поедет».
Глава Еврокомиссии рассчитывает в процессе применения санкций параллельно «спасти тысячи жизней» бегущих в Европу нелегалов.
Санкции для лиц, которые профессионально занимаются отправкой в ЕС нелегальных мигрантов, будут заключаться в запрете на въезд в ЕС и блокировке их активов в Европе. Согласно опубликованным Еврокомиссией документам, как и все прочие санкции ЕС, данные рестрикции будут вводиться Советом ЕС на основании так называемых «обоснованных подозрений», то есть без судебных решений.
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