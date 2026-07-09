ЕС будет бороться с перевозчиками мигрантов санкциями — фон дер Ляйен

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз принял решение бороться с организаторами перевозки в ЕС нелегальных мигрантов санкциями и создал для этой цели новый санкционный режим. Об этом написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня Еврокомиссия представляет новый санкционный режим против контрабандистов людей и перевозчиков мигрантов. Мы выдавим их из этого бизнеса», — написала фон дер Ляйен, добавив, что Европа «будет сама решать, кто в нее поедет».

Глава Еврокомиссии рассчитывает в процессе применения санкций параллельно «спасти тысячи жизней» бегущих в Европу нелегалов.

Санкции для лиц, которые профессионально занимаются отправкой в ЕС нелегальных мигрантов, будут заключаться в запрете на въезд в ЕС и блокировке их активов в Европе. Согласно опубликованным Еврокомиссией документам, как и все прочие санкции ЕС, данные рестрикции будут вводиться Советом ЕС на основании так называемых «обоснованных подозрений», то есть без судебных решений.