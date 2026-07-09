Испанский министр на слова Трампа отметил, что Мадрид не является ничьим лакеем

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанский министр по социальным правам, потреблению и повестке дня до 2030 года Пабло Бустиндуй на фоне заявлений президента США Дональда Трампа напомнил, что королевство — суверенное государство, которое не является ничьим лакеем.

Ранее американский лидер сначала выступил с критикой в адрес Мадрида, а затем отметил, что Испания «исправилась». Глава ведомства подчеркнул, что воспринял последние высказывания хозяина Белого дома с полным спокойствием. Бустиндуй, чьи слова приводит агентство EFE, указал, что большинство испанцев хотят «страну с собственным голосом, которая определяет, какие у нее приоритеты». «Мы будем продолжать это делать, — добавил министр. — Мы не являемся ничьими лакеями, мы суверенная страна».

До этого Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выразил мнение, что Мадрид является «ужасным партнером» по альянсу, и отметил, что Соединенные Штаты больше не хотят вести торговлю с королевством. Затем, как сообщило агентство Bloomberg, президент США заверил, что Испания «исправилась» и согласилась «сделать большой платеж».

Критика Вашингтона в адрес Мадрида звучала на фоне того, что королевство не поддержало операцию США и Израиля в Иране. Испания также заявляла о неготовности наращивать военные расходы до уровня 5% ВВП.