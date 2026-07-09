Испанский министр на слова Трампа отметил, что Мадрид не является ничьим лакеем
16:32 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испанский министр по социальным правам, потреблению и повестке дня до 2030 года Пабло Бустиндуй на фоне заявлений президента США Дональда Трампа напомнил, что королевство — суверенное государство, которое не является ничьим лакеем.
Ранее американский лидер сначала выступил с критикой в адрес Мадрида, а затем отметил, что Испания «исправилась». Глава ведомства подчеркнул, что воспринял последние высказывания хозяина Белого дома с полным спокойствием. Бустиндуй, чьи слова приводит агентство EFE, указал, что большинство испанцев хотят «страну с собственным голосом, которая определяет, какие у нее приоритеты». «Мы будем продолжать это делать, — добавил министр. — Мы не являемся ничьими лакеями, мы суверенная страна».
До этого Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выразил мнение, что Мадрид является «ужасным партнером» по альянсу, и отметил, что Соединенные Штаты больше не хотят вести торговлю с королевством. Затем, как сообщило агентство Bloomberg, президент США заверил, что Испания «исправилась» и согласилась «сделать большой платеж».
Критика Вашингтона в адрес Мадрида звучала на фоне того, что королевство не поддержало операцию США и Израиля в Иране. Испания также заявляла о неготовности наращивать военные расходы до уровня 5% ВВП.
Новости
- 17:12 09.07.2026
- Возгорание произошло в театре имени Комиссаржевской в Петербурге
- 17:00 09.07.2026
- У РФ есть все для победы несмотря на помощь НАТО Украине - иранский депутат
- 16:22 09.07.2026
- Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ
- 16:12 09.07.2026
- Дефицит бюджета РФ в январе — июне составил 5,73 трлн руб., или 2,5% ВВП — Минфин
- 16:00 09.07.2026
- ЕС будет бороться с перевозчиками мигрантов санкциями — фон дер Ляйен
- 15:32 09.07.2026
- ЕК «серьезно озабочена» рекомендацией МОК об отмене ограничений против РФ
- 15:12 09.07.2026
- США ударили по мосту в Иране, являющемуся частью коридора между Ираном и РФ с КНР — Fars
- 15:03 09.07.2026
- На юге столицы появится новая школа для 2000 учеников — мэр Москвы
- 15:00 09.07.2026
- США вовсю поставляют оружие Киеву, РФ знает это и не носит розовых очков — Песков
- 14:32 09.07.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 385 военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать