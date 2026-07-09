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Возгорание произошло в театре имени Комиссаржевской в Петербурге

17:12 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

«В театре в данный момент возгорание. Работают пожарные, спектакль отменен», — отметили в пресс-службе.

При эвакуации артисты и сотрудники театра не видели прямого возгорания.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по городу, сообщение о пожаре на Итальянской, 19, поступило в 16:10 мск. Уже в 16:14 мск ранг пожара повышен до номера 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

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