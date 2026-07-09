У РФ есть все для победы несмотря на помощь НАТО Украине - иранский депутат
17:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет все средства для победы несмотря на огромный объем помощи НАТО Украине. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.
«НАТО вложила весь свой потенциал в Украину, но несмотря на это, у России есть военная мощь, чтобы нанести всем им поражение», — сказал он.
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