17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет все средства для победы несмотря на огромный объем помощи НАТО Украине. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

«НАТО вложила весь свой потенциал в Украину, но несмотря на это, у России есть военная мощь, чтобы нанести всем им поражение», — сказал он.