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У РФ есть все для победы несмотря на помощь НАТО Украине - иранский депутат

17:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет все средства для победы несмотря на огромный объем помощи НАТО Украине. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

«НАТО вложила весь свой потенциал в Украину, но несмотря на это, у России есть военная мощь, чтобы нанести всем им поражение», — сказал он.

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