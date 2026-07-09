Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права иметь Центризбирком

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд Молдавии признал противоречащими конституции положения закона 1994 года о специальном статусе Гагаузии, которые касаются формирования Центральной избирательной комиссии.

«Признать неконституционными текст об утверждении состава Центральной избирательной комиссии Гагаузии во исполнение положений статьи 12 части (3) пункта d), а также статей 19, 22, 23 и 24 Закона № 344 от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии», — зачитала постановление председатель КС Домника Маноле.