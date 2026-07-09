ЕК «серьезно озабочена» рекомендацией МОК об отмене ограничений против РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) «серьезно озабочена» рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене ограничений против России и призывает не допускать российских спортсменов до соревнований. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Еврокомиссия серьезно озабочена этим решением МОК», — заявила она на брифинге в Брюсселе.

Итконен напомнила заявление саммита ЕС 18 июня, что, пока на Украине не будет «справедливого и долгосрочного мира», под которым Брюссель понимает мир на западных условиях, то, по мнению Еврокомиссии, якобы «не должно быть нормализации участия России в международных и культурных мероприятиях».