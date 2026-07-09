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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 385 военных

14:32 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли порядка 1 385 военнослужащих в зоне СВО за сутки. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 170 военнослужащих, «Запад» — более 210, «Южная» — свыше 175, «Центр» — более 325, «Восток» — свыше 450, «Днепр» — до 55 военнослужащих.

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