ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 385 военных
14:32 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли порядка 1 385 военнослужащих в зоне СВО за сутки. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 170 военнослужащих, «Запад» — более 210, «Южная» — свыше 175, «Центр» — более 325, «Восток» — свыше 450, «Днепр» — до 55 военнослужащих.
Новости
- 15:32 09.07.2026
- ЕК «серьезно озабочена» рекомендацией МОК об отмене ограничений против РФ
- 15:12 09.07.2026
- США ударили по мосту в Иране, являющемуся частью коридора между Ираном и РФ с КНР — Fars
- 15:03 09.07.2026
- На юге столицы появится новая школа для 2000 учеников — мэр Москвы
- 15:00 09.07.2026
- США вовсю поставляют оружие Киеву, РФ знает это и не носит розовых очков — Песков
- 14:12 09.07.2026
- Италия высылает двух военных атташе посольства РФ в Риме — МИД
- 14:00 09.07.2026
- Чем больше Киев будет бить по РФ, тем шире будет буферная зона на границе — Песков
- 13:48 09.07.2026
- Сбер и 1С обновили среду интеграции для бизнеса
- 13:42 09.07.2026
- Собянин: Стационар кратковременного пребывания появится в ГКБ им. Буянова
- 13:40 09.07.2026
- Сбер открыл студию для виртуального производства контента SberStudios
- 13:32 09.07.2026
- Один человек погиб, еще пятеро ранены при атаках ВСУ в Белгородской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать