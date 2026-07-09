Сбер и 1С обновили среду интеграции для бизнеса
13:48 09.07.2026
Корпоративным клиентам Сбера, использующим приложения 1С, не нужно переключаться между 1С и интернет-банком — все операции можно выполнять в едином интерфейсе. Платформа СберБизнес и новые версии приложений 1С теперь напрямую интегрированы в рамках сервиса «1С:ДиректБанк» через новые протоколы и технологию банка Sber API.
Бухгалтерам не нужно выполнять лишние рутинные действия: создавать платёжное поручение в 1С, вручную переносить данные в интернет-банк, авторизоваться в СберБизнесе для отправки платежа и возвращаться обратно в 1С, чтобы проверить их статус. В скором времени помимо платёжных поручений появится возможность отправки зарплатных реестров.
Платёжные поручения отправляются из 1С мгновенно. Статус каждого платежа также виден в 1С. Всё необходимое для работы с финансами сосредоточено в одном месте. Это исключает ошибки при ручном вводе данных и экономит время.
«Задача Сбера как лидера цифровой трансформации — не просто внедрять отдельные инструменты, а повышать эффективность бизнеса за счет автоматизации процессов, минимизации рутинных задач и упрощения клиентского пути в каждодневной работе, – сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Мы понимаем, что технологии — это фундамент, который даёт бизнесу скорость и удобство. Поэтому Сбер предложил бесшовный опыт для учета и бюджетирования своих финансовых потоков. Наша разработка, которую уже используют более пяти тысяч клиентов, высвободит десятки трудовых часов в работе бухгалтеров и казначеев российских компаний».
Чтобы подключить сервис, клиенту достаточно зайти в интернет-банк СберБизнес, выбрать Sber API в разделе «Все продукты и услуги», принять условия использования и выбрать тип интеграции «Компаниям».
Sber API — набор инструментов для прямой интеграции со Сбером. На сегодняшний день его выбрали более 13 тыс. российских компаний. В системе доступно свыше 670 сервисов, включая работу с выписками, платёжными поручениями, зарплатными проектами и аккредитивами.
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