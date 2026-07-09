Италия высылает двух военных атташе посольства РФ в Риме — МИД
14:12 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил о высылке двух военных атташе посольства РФ в Риме.
«Правительство Италии приняло решение о высылке двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии», — написал он в соцсети Х.
Им предписано покинуть Италию в течение трех дней.
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