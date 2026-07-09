Италия высылает двух военных атташе посольства РФ в Риме — МИД

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил о высылке двух военных атташе посольства РФ в Риме.

«Правительство Италии приняло решение о высылке двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии», — написал он в соцсети Х.

Им предписано покинуть Италию в течение трех дней.