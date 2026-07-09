Тела двух, предположительно, пропавших в Туве детей найдены на расстоянии 60 км
12:20 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тела двух, предположительно, пропавших в Кызыле девочек найдены далеко друг от друга — на расстоянии около 60 км. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл.
Две девочки, 12 лет и 13 лет, пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что дети пошли к реке Енисей, к дамбе. Днем 9 июля в ходе поисков на берегу Енисея в районе села Сукпак было обнаружено, предположительно, тело одной из девочек. Вскоре сообщили о нахождении еще одного тела ребенка, предположительно, это вторая девочка.
«Тела, предположительно, пропавших детей, найдены далеко друг от друга. Расстояние около 60 км», — сообщила Намчыл.
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