0
0
132
НОВОСТИ

Тела двух, предположительно, пропавших в Туве детей найдены на расстоянии 60 км

12:20 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела двух, предположительно, пропавших в Кызыле девочек найдены далеко друг от друга — на расстоянии около 60 км. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл.

Две девочки, 12 лет и 13 лет, пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что дети пошли к реке Енисей, к дамбе. Днем 9 июля в ходе поисков на берегу Енисея в районе села Сукпак было обнаружено, предположительно, тело одной из девочек. Вскоре сообщили о нахождении еще одного тела ребенка, предположительно, это вторая девочка.

«Тела, предположительно, пропавших детей, найдены далеко друг от друга. Расстояние около 60 км», — сообщила Намчыл.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 09.07.2026
США критикуют ракетный пуск Китая, хотя сами ежегодно запускают ракеты с АПЛ — МИД КНР
0
1
12:32 09.07.2026
Президент Венгрии отклонил 17-ю поправку к конституции, предусматривающую его отставку
0
10
12:05 09.07.2026
Пять стран выразили интерес к участию в операциях передовых сил НАТО в Финляндии
0
168
12:00 09.07.2026
США допускают, что новая волна ударов по Ирану продлится до одного месяца — Axios
0
166
11:32 09.07.2026
В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 600
0
207
11:20 09.07.2026
Июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений — Copernicus
0
297
11:05 09.07.2026
В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера, пострадавших нет
0
275
11:00 09.07.2026
Сербия никогда не согласится отдать Косово, заявил Ненад Попович
0
261
10:32 09.07.2026
В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны
0
280
10:31 09.07.2026
Собянин: В Москве появится еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата
0
263

Возврат к списку