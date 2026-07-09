Июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений — Copernicus

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Июньская температура в Западной Европе достигла исторического максимума — 20,74 градуса Цельсия, побит рекорд годичной давности, свидетельствуют данные европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

Это более чем на 3 градуса Цельсия выше среднего показателя для июня за период 1991–2020 гг. По словам представителя Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Саманты Берджесс, июньская температура отражает значительные климатические изменения. Отмечаются все более интенсивные волны жары, потепление поверхности Мирового океана, «увеличивающиеся риски для людей, экосистем и инфраструктуры по всей Европе и за ее пределами», приводит слова эксперта агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, средняя температура поверхности Мирового океана в июне 2026 года также достигла максимума, составив 20,98 градуса Цельсия. Согласно сообщению европейской службы мониторинга Copernicus Marine, предыдущий температурный рекорд для июня был зафиксирован в 2024 году (20,89 градусов Цельсия). Повышение показателя обусловлено совокупным влиянием глобального потепления и воздействием климатического явления Эль-Ниньо.