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Собянин: В Москве появится еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата

10:31 09.07.2026

В Москве в ближайшие месяцы создадут 23 круглогодичные спортплощадки нового формата. По словам мэра столицы Сергея Собянина, среди них будет площадка в парке «Алтуфьево». «Зимой это будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом — зоны для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры. Благодаря современным технологиям площадки можно быстро перевести из зимнего режима в летний и наоборот», - сообщил глава города.

Как отметил градоначальник, в 2025 году был выполнен первый этап программы, в который были включены 11 круглогодичных спортивных площадок. Главным образом их создавали на месте устаревших спортивных зон или на ранее пустующих территориях. Спортплощадка в парке «Алтуфьево» также будет создана на месте устаревшей спортивной зоны, размещавшейся напротив дома 97, корпуса 1 на Алтуфьевском шоссе. Прежде там была хоккейная коробка, от которой остался лишь навес. Объект отремонтируют, основание старой коробки будет приведено в порядок, в нем проложат систему охлаждения ледового поля, а по периметру будет установлен новый борт. Монтаж дополнительных опор не планируется, так как светомузыкальное оборудование закрепят на опорах навеса. В результате появится современный большой каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров с трибунами для зрителей. Летом на его месте можно будет устанавливать четыре падел-корта.

В просторном многофункциональном павильоне рядом со спортивной площадкой будут размещены комфортные раздевалки с санузлами, кафе, коворкинг, зоны отдыха, а также гараж с ледозаливочной техникой и моноблочная холодильная установка.

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