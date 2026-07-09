Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены - Сальдо
10:05 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перебои с электроснабжением возникли во всех округах Херсонской области. Специалисты работают над восстановлением, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в «Максе».
«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал он.
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