Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены - Сальдо

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перебои с электроснабжением возникли во всех округах Херсонской области. Специалисты работают над восстановлением, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в «Максе».

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал он.