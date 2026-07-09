В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 600
11:32 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 600. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене.
За минувшие сутки от Эболы умерли 20 человек. Число заболевших составляет 1 759, или на 51 больше, чем накануне. Показатель смертности — 34,1%.
В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находятся 750 пациентов.
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.
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