В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 600

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 600. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене.

За минувшие сутки от Эболы умерли 20 человек. Число заболевших составляет 1 759, или на 51 больше, чем накануне. Показатель смертности — 34,1%.

В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находятся 750 пациентов.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.