В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера, пострадавших нет

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два танкера получили механические повреждения в результате атаки БПЛА. Произошло возгорание, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано», — написал он в своем канале в «Максе».

Слюсарь уточнил, что за ночь в Ростовской области были уничтожены более 20 беспилотников. В Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы.