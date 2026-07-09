В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера, пострадавших нет
11:05 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два танкера получили механические повреждения в результате атаки БПЛА. Произошло возгорание, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано», — написал он в своем канале в «Максе».
Слюсарь уточнил, что за ночь в Ростовской области были уничтожены более 20 беспилотников. В Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы.
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