Пять стран выразили интерес к участию в операциях передовых сил НАТО в Финляндии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Великобритания выразили интерес к участию в передовых сухопутных силах НАТО в Финляндии (Forward Land Forces, FLF Finland). Об этом говорится в пресс-релизе ВС Швеции, приуроченном к присоединению французского подразделения к FLF Finland.

«В рамках дальнейшего развития многонациональных сил Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Великобритания также выразили намерение внести свой вклад в FLF Finland», — отмечено в сообщении.