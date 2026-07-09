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Пять стран выразили интерес к участию в операциях передовых сил НАТО в Финляндии

12:05 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Великобритания выразили интерес к участию в передовых сухопутных силах НАТО в Финляндии (Forward Land Forces, FLF Finland). Об этом говорится в пресс-релизе ВС Швеции, приуроченном к присоединению французского подразделения к FLF Finland.

«В рамках дальнейшего развития многонациональных сил Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Великобритания также выразили намерение внести свой вклад в FLF Finland», — отмечено в сообщении.

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