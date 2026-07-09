Президент Венгрии отклонил 17-ю поправку к конституции, предусматривающую его отставку
12:32 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венгрии Тамаш Шуйок отклонил предложенную правительством и принятую парламентом 17-ю поправку к основному закону страны, предусматривающую его отстранение от должности. Как сообщила пресс-служба дворца Шандора — резиденции главы государства — он считает, что этот документ нарушает принципы верховенства закона, демократии и разделения властей.
«Ситуация, при которой действующий президент республики отстраняется от должности по сугубо политическим мотивам, является уникальной для Европы. Причем процедура эта явно подогнана под конкретное лицо и включена в заключительные положения поправки к основному закону, что является явным нарушением гарантий, обеспечивающих автономию института президентства», — говорится в заявлении.
В то же время президент не сказал, какие шаги он предпримет в связи с решением не подписывать законопроект. Глава государства может вернуть его со своими замечаниями на доработку в парламент, но тот сможет преодолеть его вето большинством голосов, которым обладает партия «Тиса», возглавляемая премьер-министром Петером Мадьяром. Второй путь, который есть у Шуйока — направить обращение в Конституционный суд, чтобы тот вынес свое решение по поводу законопроекта.
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