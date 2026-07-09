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США допускают, что новая волна ударов по Ирану продлится до одного месяца — Axios

12:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США допускает, что новая волна ударов по территории Ирана и ответных атак исламской республики может продлиться до одного месяца. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным портала, удары могут продлиться и несколько дней. В этом отношении Вашингтон считает, что продолжительность и масштаб атак будет зависеть от дальнейших шагов Тегерана. Как отметил один из собеседников портала, США наносят удары, «чтобы они (иранцы — прим. ТАСС) поняли, что мы не шутим».

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