0
0
90
НОВОСТИ

В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны

10:32 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны, задержана завербованная украинскими спецслужбами 25-летняя соучастница подготовки теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, отметив, что это входило в серию готовившихся терактов.

«В Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России», — сообщили в ЦОС. В результате проведенных мероприятий задержана пособница — гражданка РФ 2001 года рождения, которая по заданию украинского координатора в марте 2026 года арендовала квартиру в Москве, «где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину».

По данным ФСБ, она фиксировала и направляла координатору места расположения видеокамер возле места проживания офицера, а в арендованной квартире подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России через Турцию и Молдову на Украину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 09.07.2026
Июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений — Copernicus
0
23
11:05 09.07.2026
В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера, пострадавших нет
0
75
11:00 09.07.2026
Сербия никогда не согласится отдать Косово, заявил Ненад Попович
0
80
10:31 09.07.2026
Собянин: В Москве появится еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата
0
134
10:20 09.07.2026
Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана, а не под угрозами США — Галибаф
0
156
10:05 09.07.2026
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены - Сальдо
0
178
10:00 09.07.2026
Экономика Сербии открыта для России и Китая — Ненад Попович
0
189
09:32 09.07.2026
КСИР заявил об ударах по базам ВС США в Бахрейне и Кувейте
0
219
09:20 09.07.2026
США в одностороннем порядке нарушили структуру соглашения с Ираном — посольство
0
253
09:05 09.07.2026
Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области — Балицкий
0
249

Возврат к списку