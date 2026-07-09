В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны, задержана завербованная украинскими спецслужбами 25-летняя соучастница подготовки теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, отметив, что это входило в серию готовившихся терактов.

«В Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России», — сообщили в ЦОС. В результате проведенных мероприятий задержана пособница — гражданка РФ 2001 года рождения, которая по заданию украинского координатора в марте 2026 года арендовала квартиру в Москве, «где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину».

По данным ФСБ, она фиксировала и направляла координатору места расположения видеокамер возле места проживания офицера, а в арендованной квартире подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России через Турцию и Молдову на Украину.