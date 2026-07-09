США в одностороннем порядке нарушили структуру соглашения с Ираном — посольство

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты односторонними действиями против Ирана нарушили структуру двустороннего меморандума. Об этом ТАСС заявил представитель посольства исламской республики в Москве.

«Своими односторонними действиями, а также агрессивными нападками на Иран США фактически нарушили структуру соглашения», — подчеркнул он.

Собеседник агентства подчеркнул, что США «фактически дезавуируют» положения пятого пункта меморандума, закрепляющего роль Ирана в определении безопасного порядка прохода судов через Ормузский пролив.