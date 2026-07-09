Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области — Балицкий

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийные отключения электроснабжения наблюдаются на значительной части Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в «Максе».

«Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули аварийные отключения электроснабжения. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — написал он.