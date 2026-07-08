Форум регионов Белоруссии и Узбекистана открылся в Минске
19:34 08.07.2026 Источник: Интерфакс
Форум регионов Белоруссии и Узбекистана открылся в Минске, сообщила в среду пресс-служба белорусского Минпрома. «В открытии пленарного заседания «Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана» принимают участие заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев», – говорится в сообщении. Сообщается, что в ходе форума запланировано обсуждение промышленной кооперации стран. «Сотрудничество в области промышленной кооперации обсудят на площадке ОАО «МТЗ». Будут затронуты перспективы развития кооперационного взаимодействия предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь и организаций Республики Узбекистан», – говорится в сообщении. Товарооборот Белоруссии и Узбекистана подошел к отметке в 1 млрд долл., заявил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев на форуме.
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