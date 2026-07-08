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НОВОСТИ

Научный руководитель СберУниверситета Артем Оганов получил международную Государственную премию Китая в области науки и техники

18:50 08.07.2026

Артём Оганов, научный руководитель СберУниверситета, стал лауреатом международной Государственной премии Китая в области науки и техники. Награду учёному вручил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии в Пекине.

Международная Государственная премия Китая в области науки и техники — одна из самых престижных научных наград. Она вручается раз в два года не более чем десяти иностранным учёным за выдающийся вклад в развитие науки и технологий, а также укрепление международного научного сотрудничества. В разные годы её лауреатами становились выдающиеся исследователи, включая лауреатов Нобелевской премии. В 2026 году премии были удостоены девять учёных, многие из которых представляют передовые направления современной химии и наук о материалах.

«Это самая престижная научная премия Китая. И самая престижная премия, полученная мной», — отметил Артём Оганов.

Артём Оганов — учёный мирового уровня, чьи исследования на стыке искусственного интеллекта и точных наук формируют современную научную повестку. В СберУниверситете он развивает научное и образовательное направления, создавая прочные связи между обучением, исследованиями и потребностями бизнеса.

Получение международной Государственной премии Китая в области науки и техники — признание вклада Артёма Оганова в мировую науку и важный пример того, как исследования на пересечении дисциплин помогают формировать научную повестку будущего.

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