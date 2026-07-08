ГД разрешила «Почте России» доставлять платежные документы за ЖКУ через «Госуслуги»
16:32 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который в том числе предусматривает возможность доставки квитанций на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в личный кабинет на «Госуслугах». Инициатива входит в комплекс мер по поддержке федерального почтового оператора.
Согласно закону, квитанции будут доставляться в личный кабинет, только если получатель зарегистрирован на «Госуслугах» и не выразил отказ от получения платежных документов в таком формате. В документе подчеркивается: такой способ доставки квитанций будет считаться надлежащим, дополнительно предоставлять бумажные документы на оплату в таком случае не будут.
Инициатива также предусматривает, что банки не будут взимать комиссию с «Почты России» за прием от граждан электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги.
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