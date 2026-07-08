Сбер: Почти 40% предпринимателей из малого и микробизнеса считают свой бизнес семейным

16:24

Сбер спросил у представителей малого бизнеса, как семья влияет на предприятие, поддерживают ли родственники в трудную минуту, как и кому из близких можно смело передать дела.

В опросе приняли участие 1030 предпринимателей. Почти 40% из них считают свое дело семейным. Совместное дело чаще всего ведут вместе с жёнами или мужьями — так ответили 50% респондентов, либо с братьями и сестрами — 28%. Действующие руководители семейных предприятий в большинстве случаев — основатели бизнеса (69%), а 11% предпринимателям компания досталась по наследству от старшего поколения родственников и владельцев.

39% владельцев семейного бизнеса в перспективе хотели бы передать свое дело по наследству, либо уже при жизни отдать бразды правления преемнику из числа родственников. Более трети опрошенных (33%) уже приобщают или планируют приобщить к делам компании своих детей. Подавляющее большинство (90%) владельцев семейных предприятий рассказали, что ощущают поддержку со стороны близких, если возникают какие-либо проблемы в бизнесе.

Семейный бизнес участников опроса в основном представлен небольшими компаниями: 97% предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей, 77% — с численностью сотрудников до 25 человек. Большинство (89%) семейных предприятий существуют более 5 лет.

Основные направления семейного предпринимательства: потребительский сектор (услуги, кафе, недвижимость) —27%, розничная и оптовая торговля — 26%, строительство, ремонт — 10%, ИТ — 10%, грузоперевозки и логистика — 9%, производство — 8%.

Большинство руководителей (67%) оценивают состояние своего бизнеса как стабильное. Еще 12% — как активно растущее. 14% заявили о сокращениях и бизнесе в состоянии упадка. В случае финансовой нестабильности семейного бизнеса 34% респондентов готовы передать управление за пределы семьи.

Семейные предприниматели рассказали, что приоритетными задачами для бизнеса они считают: поиск клиентов (53%), выход на новые площадки и рынки (37%), продвижение и рекламу (35%), поиск новых ниш и расширение ассортимента (29%).

Государственная поддержка играет важную роль для семейного малого бизнеса. Предприниматели считают, что наиболее полезными изменениями со стороны государства могут стать: налоговые льготы для семейного бизнеса — 59%, специальный налоговый режим (семейный патент) — 42%, льготное кредитование — 35%, изменение законодательства в сфере трудовых отношений с членами семьи — 31%. 53% представителей семейных малых предприятий полагают, что государство либо помогает, либо не мешает развитию малого бизнеса в стране.

«Семейные компании в России выступают союзниками государства в достижении национальных целей: повышают демографию, укрепляют институт семьи, социальное единство и сплоченность общества, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Семейный бизнес дает финансовую гибкость и экономию, адаптивность, атмосферу доверия и высокую скорость принятия решений. Правильное выстроенное дело скрепляет семьи. Общая цель объединяет, даёт темы для разговора, чувство плеча. Предприниматели понимают: они строят дело для своих детей. Это вызывает огромную внутреннюю мотивацию. Сбер всегда готов поддержать семейные малые предприятия. В ходе нашего опроса 63% предпринимателей заявили: большую часть их времени отнимают текущие задачи (рутина, контроль и операционка) и они вынуждены решать их в первую очередь. Сервисы Сбера с технологией искусственного интеллекта уже сейчас готовы взять на себя часть этих задач и освободить время наших клиентов».