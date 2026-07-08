ВС РФ ударили «Геранями» по локомотивам ВСУ в Запорожской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по используемым в интересах ВСУ железнодорожным локомотивам в районе населенного пункта Казаковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Кадры объективного контроля поражения локомотивов, используемых в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Казаковское Запорожской области с применением БПЛА „Герань“, — говорится в сообщении.