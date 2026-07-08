Украина отошла от предложенного Трампом мирного плана — NYP
13:12 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина отошла от предложенного президентом США Дональдом Трампа плана по урегулированию конфликта с Россией и теперь добивается более выгодного соглашения. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на украинских чиновников.
По их словам, Киев в преддверии встречи Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО вместе с европейскими союзниками вновь стремится повлиять на мнение американского лидера.
Европейские чиновники призывали его рассматривать Киев «как стратегический актив, а не обузу». Зачастую эта кампания проводилась за рамками официальных переговоров. К примеру, по информации NYP, европейские лидеры в попытках переубедить американского президента преподнесли ему подарки на день рождения во время ужина по случаю саммита НАТО в Анкаре.
Трамп планирует встретиться с Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия будет следить за итогами этой встречи.
В ноябре 2025 года Вашингтон предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. После повторных консультаций с российской и украинской стороной Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан.
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