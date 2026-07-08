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Собянин: 650 тыс. зрителей посетили за месяц мероприятия «Театрального бульвара»

12:29 08.07.2026

Третий сезон «Театрального бульвара» привлек большое внимание горожан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за первый месяц лета 360 собятий этого фестиваля под открытым небом посетили более 650 тыс. зрителей.

Как отмечает градоначальник, на фестивальных площадках выступили более 2000 артистов, среди которых были как звезды МХТ имени Чехова и Театра Вахтангова, так и молодые актеры из региональных и любительских театров. Горожане смогли встретиться с известными режиссерами и драматургами на творческих встречах.

«В этом году мы получили свыше 1 300 заявок на участие в фестивале со всей страны – от Калининграда до Южно-Сахалинска, - отметил глава города. - Свои постановки привезли более 100 коллективов из Новосибирска, Самары, Севастополя и других городов России, а уже в июле гостей ждут спектакли от трупп из Сербии и Китая».

Для того, чтобы предоставить возможность выступить как можно большему числу коллективов, в 2026 году география фестиваля была расширена, а часть площадок вынести за пределы центральной части столицы. Новые сцены открылись не только на бульварах, но и на Пушкинской набережной в Парке Горького и в музее-заповеднике «Коломенское». Также действует передвижная сцена «Дилижанс», которая открывается в столичных парках, таких, например, как «Сокольники» и «Царицыно».

Известные постановки были специально адаптированы для открытых площадок, благодаря чему гости фестиваля увидели балеты «Лебединое озеро» и «Кармен», услышали солистов Большого театра в сопровождении Кремлевского симфонического оркестра и посмотрели классическую оперетту «Фиалка Монмартра». При этом театральная программа перемежается с крупными музыкальными проектами. Например, на Пушкинской набережной в Парке Горького выступления ведущих коллективов РФ открыли юбилейный сезон программы «Военные оркестры в парках» фестиваля «Спасская башня».

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