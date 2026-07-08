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Шаманов в Туве призвали воздержаться от комментариев о пропаже на Енисее двух девочек

12:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шаманы Тувы на общем собрании попросили своих коллег воздержаться от комментариев по поводу пропажи двух девочек в Кызыле. Об этом сообщает агентство по делам национальностей республики.

Девочки пропали 1 июля, они ушли гулять и домой не вернулись. Были развернуты масштабные поиски. 5 июля после распространения в социальных сетях информации о том, что шаманка указала дом, где могут якобы держать детей, жители Кызыла пошли к этому дому. Собралось много людей. Дом закидывали камнями. Возбуждено два уголовных дела, некоторые подозреваемые задержаны.

«Централизованная религиозная шаманская организация Тувы „Управление верховного шамана“ провела собрание шаманов, на котором обратилась к представителям шаманских общин с призывом воздержаться от каких-либо комментариев по поводу пропажи и поиска двух девочек. Шаманам напомнили о важности соблюдения информационной дисциплины и недопустимости распространения недостоверной информации, особенно в периоды повышенной тревожности среди населения», — говорится в сообщении.

Две девочки — 12 лет и 13 лет — пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что дети пошли к реке Енисей, к дамбе. Поиск расширен к западу от Кызыла — в город Шагонар, а также в сторону Саяно-Шушенского водохранилища. Ежедневно сотни волонтеров, сотрудников полиции, МЧС и других ведомств выходят на поиски девочек. Работают водолазы, кинологи, операторы БПЛА, отряд сапбордистов.

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