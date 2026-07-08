Шаманов в Туве призвали воздержаться от комментариев о пропаже на Енисее двух девочек
12:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шаманы Тувы на общем собрании попросили своих коллег воздержаться от комментариев по поводу пропажи двух девочек в Кызыле. Об этом сообщает агентство по делам национальностей республики.
Девочки пропали 1 июля, они ушли гулять и домой не вернулись. Были развернуты масштабные поиски. 5 июля после распространения в социальных сетях информации о том, что шаманка указала дом, где могут якобы держать детей, жители Кызыла пошли к этому дому. Собралось много людей. Дом закидывали камнями. Возбуждено два уголовных дела, некоторые подозреваемые задержаны.
«Централизованная религиозная шаманская организация Тувы „Управление верховного шамана“ провела собрание шаманов, на котором обратилась к представителям шаманских общин с призывом воздержаться от каких-либо комментариев по поводу пропажи и поиска двух девочек. Шаманам напомнили о важности соблюдения информационной дисциплины и недопустимости распространения недостоверной информации, особенно в периоды повышенной тревожности среди населения», — говорится в сообщении.
Две девочки — 12 лет и 13 лет — пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что дети пошли к реке Енисей, к дамбе. Поиск расширен к западу от Кызыла — в город Шагонар, а также в сторону Саяно-Шушенского водохранилища. Ежедневно сотни волонтеров, сотрудников полиции, МЧС и других ведомств выходят на поиски девочек. Работают водолазы, кинологи, операторы БПЛА, отряд сапбордистов.
НОВОСТИ
- 12:32 08.07.2026
- Трамп заявил, что больше не желает вести переговоры с Ираном
- 12:29 08.07.2026
- Собянин: 650 тыс. зрителей посетили за месяц мероприятия «Театрального бульвара»
- 12:20 08.07.2026
- Цена Brent на бирже ICE вновь поднялась выше $78 за баррель
- 12:05 08.07.2026
- Трамп заявил Рютте, что разочарован в НАТО
- 11:32 08.07.2026
- У Болгарии закончилось оружие для помощи Украине — премьер
- 11:22 08.07.2026
- Сергей Собянин назвал самые популярные места для заключения брака в Москве
- 11:20 08.07.2026
- Плененный в Константиновке солдат ВСУ рассказал об обучении финнами в Польше
- 11:05 08.07.2026
- Ле Пен отбудет наказание по окончании президентского срока, если победит до решения суда
- 11:00 08.07.2026
- Украина получит от Швеции 32 истребителя Gripen, подтвердил премьер Швеции
- 10:42 08.07.2026
- 85% россиян считают, что о финансах в семье нужно говорить открыто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать