У Болгарии закончилось оружие для помощи Украине — премьер

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На болгарских складах закончились оружие и боеприпасы для помощи Украине. Об этом заявил журналистам премьер-министр Болгарии Румен Радев.

«Мы исчерпали свои возможности по предоставлению военной помощи, я говорю об оружии и боеприпасах из складов Вооруженных сил Болгарии. Мы уже поставили 13 пакетов помощи, у нас больше ничего нет для Украины», — сказал он.

По словам политика, страна может только помочь с ремонтом военной техники на своей территории.