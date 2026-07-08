Сергей Собянин назвал самые популярные места для заключения брака в Москве

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В Москве открыты около 200 площадок для заключения брака, в числе которых 11 дворцов бракосочетания, 135 центров госуслуг и больше 40 выездных площадок. Как заявил в День семьи, любви и верности мэр столицы Сергей Собянин, в рамках проекта “Новые адреса счастья” для торжественной регистрации по запросу молодоженов доступныи музеи, усадьбы, гостиницы и даже стадионы.

"Самой популярной остается башня “Око” в ММДЦ “Москва-Сити”: на 84-м этаже с панорамным видом на столицу", — сообщил мэр.

В нынешнем году появилось четыре новые площадки для выездной регистрации брака, расположенные в отреставрированной усадьбе Воронцово, на Гоголевском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве», и на двух площадках фестиваля «Театральный бульвар» у Политехнического музея и на Чистопрудном бульваре.

Выездные площадки для заключения брака использовали уже более 80 тыс. пар, в том числе с начала 2026 года — около 6000 пар. Например, на 84-м этаже башни «ОКО» в деловом центре «Москва-Сити» поженились примерно 7200 пар.

Также востребован построенный в XIX веке особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, который выбрали свыше 6000 пар молодоженов. Более 4,6 тысячи пар заключили брак на территории храма Матроны Московской. Также популярна гостиница «Националь» на Моховой улице, где брак зарегистрировали около 4,3 тыс. пар, и Оперный дом в музее-заповеднике «Царицыно», где брак зарегистрировали примерно 2,5 тыс. пар.

Также по проекту «Новые адреса счастья» проводятся уникальные тематические церемонии. За семь лет сотрудники загсов Москвы устроили 25 таких событий. Среди них были церемонии в поезде метро на Большой кольцевой линии, под водой в главном аквариуме центра океанографии и морской биологии «Москвариум», на лошадях в историческом конном манеже Центра национальных конных традиций на ВДНХ, на фоне цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке, на катке в «Лужниках», в Музее шахмат на Гоголевском бульваре.