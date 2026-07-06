РСПП предлагает ввести налоговые преференции для восстановления НПЗ, пострадавших от БПЛА

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государству необходимо предусмотреть налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, которые пострадали от атак дронов и теперь должны быть восстановлены. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, глава РСПП Александр Шохин в кулуарах пленарного заседания форума «Иннопром».

«Безусловно, есть потребность в инвестировании в восстановление мощностей. И это не просто восстановление, но вполне возможно, что это более современное оборудование в ряде случаев. Государству надо, что называется, тут рассматривать это как совместную задачу. Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать. Потому что мы понимаем, что от этого зависит не только благополучие конкретных компаний, но и благополучие многих смежных отраслей: от сельского хозяйства до широких слоев потребителей, граждан России», — сказал Шохин.