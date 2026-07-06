0
0
338
НОВОСТИ

Британия смотрит на украинский конфликт как на попытку реванша, подчеркнули в СВР РФ

14:12 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон рассматривает украинский конфликт как попытку реванша за не реализованный в XIX веке «проект нанесения стратегического поражения России». Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Почему же британцы нацелились на панораму героической защиты города (Севастополя — прим. ТАСС) в период Крымской войны 1853–1856 гг.? Ведь вблизи здания музея не было военных объектов. Дело в том, что украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за не реализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России», — подчеркнули в пресс-бюро.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 06.07.2026
Лукашенко заявил, что единственной постоянно воюющей страной в мире являются США
0
48
17:00 06.07.2026
ВС РФ увеличат интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, заявил Картаполов
0
71
16:34 06.07.2026
Пилоты LADA Sport ROSNEFT на этапе Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде победили дважды
0
124
16:32 06.07.2026
Массированная атака Киева перед саммитом НАТО сорвана — МО РФ
0
140
16:12 06.07.2026
РФ нужно по 100 тыс. новых квалифицированных рабочих в год — Мишустин
0
152
16:00 06.07.2026
РФ нарастила несырьевой экспорт более чем на 11% — Мишустин
0
181
15:54 06.07.2026
За время летней навигации нефтяники доставят на Таймыр почти миллион тонн грузов
0
186
15:45 06.07.2026
Москвичи добились рекордных результатов на ЕГЭ — Сергей Собянин
0
203
15:32 06.07.2026
Позиция Трампа по Украине последовательна, он не меняет точку зрения — Песков
0
267
15:12 06.07.2026
Товарооборот России и Индии достигнет $70 млрд в 2026-2027 — посол в РФ
0
201

Возврат к списку