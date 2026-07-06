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НОВОСТИ

Школу и детский сад построят в районе Печатники – мэр Москвы

12:45 06.07.2026

В Московском районе Печатники будет построен образовательный комплекс на Южнопортовой улице. Новостройка появится неподалеку от двух новостроек, возводимых по программе реновации жилого фонда столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, комплекс будет состоять из нескольких блоков.

«Дошкольный блок разместится в трехэтажной части здания, школа – в четырехэтажной. Садик примет 225 малышей, а школа – 500 учеников», – сообщил градоначальник.

Как отметил мэр, архитектурная концепция образовательного комплекса уже согласована. Здание г-образной формы будет выполнено в разных цветах, от теплых терракотовых до прохладных бирюзовых. На фасадах школы будут размещены декоративные элементы в виде формул, символов и знаков. Прилегающую к комплексу территорию благоустроят – там будут созданы спортивные и игровые площадки, размещен школьный стадион и обустроены зоны отдыха. Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2027 году.

В Москве активно модернизируются и строятся новые здания школ и детских садов. Например, продолжается строительство нового образовательного комплекса, который объединит начальную школу на 300 мест и дошкольное отделение на 150 мест на севере Москвы, по адресу Кронштадтский бульвар, владение 14. Объект готов на 75%, завершить строительство планируется до конца 2026 года, после чего комплекс передадут в столичную систему образования. В образовательном комплексе будут оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком и медицинский блок, медиатека, трансформируемое многофункциональное пространство с трибунами и эстрадой. Дети смогут заниматься в универсальном зале для разных видов спорта — от гимнастики до командных игр.

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