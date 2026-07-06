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ФСБ пресекла рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим

11:32 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба безопасности пресекла массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерных наборах военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий. Задержан 23-летний россиянин, завербованный спецслужбами Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также сотрудников оборонных предприятий», — заявили в ЦОС.

«В марте 2025 года в городе Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России 2003 года рождения, который изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их „Почтой России“ военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области», — сообщили в ЦОС. Сотрудниками ФСБ России почтовые отправления изъяты и обезврежены.

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