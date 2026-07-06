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НОВОСТИ

Мэр Киева Кличко снова заявил о самом массированном ударе по городу

11:20 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко вновь заявил, что удар, нанесенный по городу в ночь на 6 июля, стал «самым массированным».

«Самая массированная атака <…> на столицу», — говорится в сообщении в телеграм-канале Кличко.

Предыдущий удар по городу в ночь на 2 июля Кличко также называл самым массированным.

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