Мэр Киева Кличко снова заявил о самом массированном ударе по городу

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко вновь заявил, что удар, нанесенный по городу в ночь на 6 июля, стал «самым массированным».

«Самая массированная атака <…> на столицу», — говорится в сообщении в телеграм-канале Кличко.

Предыдущий удар по городу в ночь на 2 июля Кличко также называл самым массированным.