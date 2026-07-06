На Украине заявили о серьезном дефиците ракет к системам ПВО

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина испытывает серьезный дефицит ракет к системам противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«Есть серьезный дефицит на Украине <…> ракет-перехватчиков», — сказал он.