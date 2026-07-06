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У Варшавы нет понимания относительно будущего присутствия США в стране — польский политик

10:32 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава не имеет какого-либо понимания относительно будущего присутствия США в стране после объявления главы вашингтонской администрации Дональда Трампа о задержке в ротации американских сил в Польше, а затем о переброске в республику дополнительных сил. Об этом заявила глава польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Йоанна Клузик-Ростковская порталу Euractiv.

19 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о задержке в ротации 4 тыс. американских военнослужащих в Польше. Затем Трамп заявил, что США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих «ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», кампанию которого он поддерживал.

«Вопросов больше, чем ответов. В Польше находились около 10 тыс. американских военных, но ротация 4 тыс. была поставлена на паузу, так что, по сути, их 6 тыс. Непонятно, что предполагает [отправка дополнительных] 5 тыс., будет ли это увеличение с 10 тыс. до 15 тыс. или с 6 тыс. до 11 тыс.», — сказала политик.

Клузик-Ростковская не считает, что действия Вашингтона нацелены конкретно на Польшу. «Трамп решит сократить военное присутствие в Европе, его команда решила, что для начала проще всего будет оставить каких-то военных в США. Так ротация приостановилась. Просто так случилось, что это затронуло Польшу», — добавила она. При этом Клузик-Ростковская уверена, что в сложившейся ситуации появилась возможность для обсуждения открытия постоянной военной базы США в Польше.

Варшава ранее передала США официальное предложение создать постоянную военную базу на территории республики.

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