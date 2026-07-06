В результате ночной атаки на Крым погиб один человек, еще двое пострадали — Аксенов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жительница города-героя Керчи погибла в результате ночной атаки ВСУ на Республику Крым, еще два человека пострадали, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое. Погибшая — жительница Керчи», — написал он в своем телеграм-канале.