Собянин: Московские колледжи выпустили более 33 тыс. специалистов в 2026 году
10:29 06.07.2026
В 2026 году в колледжах Москвы завершили обучение более 33 тысяч молодых специалистов, что на 10% больше, чем в 2025-м. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, выпускники получили востребованные профессии в ключевых отраслях городской экономики, таких как транспорт, безопасность, финансы, социальная сфера, креативные индустрии. «Две трети из которых начали работать еще во время обучения», - подчеркнул градоначальник. Наиболее популярным направлением оказалось сестринское дело, что позволит пополнить состав больниц и поликлиник примерно 4100 квалифицированными медработниками. Кроме того, более 2700 молодых специалистов в сфере программирования и информационных систем будут создавать цифровое будущее Москвы, заявил Собянин.
По данным мэра, тысячи молодых строителей будут заниматься возведением домов, дорог и метро. При этом в нынешнем году впервые дипломы получили специалисты по информационному моделированию в строительстве. Часть из них еще во время учебы приступили к работате в ведущих проектных бюро и крупных компаниях, таких как «Галс-Девелопмент», «Колди» и «МосАрхКонсалт». Сейчас это - одна из самых высокооплачиваемых профессий в строительной отрасли, подчеркнул мэр.
Кроме того, впервые колледжи выпустили наладчиков станков и оборудования в механообработке. Причем, брагодаря мультидисциплинарному подходу город получил универсальных мастеров, владеющих пятью квалификациями одновременно — слесаря механосборочных работ, токаря, оператора станков с программным управлением, фрезеровщика, наладчика станков и манипуляторов с числовым программным управлением.
Еще впервые колледжи выпустили универсальных спортивных тренеров, которые кроме классических курсов по футболу, волейболу или единоборствам, изучали анатомию, физиологию, биомеханику и получили квалификации ассистента фитнес-тренера и инструктора.
«За последние годы мы кардинально изменили содержание среднего профессионального образования — около 70% учебного времени занимает реальная практика, которая проходит на новейшем оборудовании и прямо на площадках будущих работодателей. Благодаря этому из стен колледжей выходят готовые, уверенные в себе профессионалы», - отметил мэр МОоквы.
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