Названы регионы-лидеры по числу стобалльников ЕГЭ за основной период
10:00 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали регионами-лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода сдачи экзамена. Рекордный результат установил Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников, следует из подсчетов ТАСС.
Показатель Санкт-Петербурга стал рекордным, так как в прошлом году в регионе было 536 стобалльных результатов. Вторым регионом по числу получивших на ЕГЭ 100 баллов стала Московская область — такой результат показали 836 школьников. Более 350 выпускников и 400 стобалльных результатов на текущий момент отмечается в Татарстане и Краснодарском крае. Так, в Татарстане 459 стобалльных работ, а на Кубани — 416, что стало лучшим результатом за последние 12 лет. Рост стобалльных результатов отмечается и в Ростовской области, где уже 216 работ оценили на максимальный балл.
Кроме того, в Москве ученица инженерного предпрофкласса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, получив высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это стало первым подобным результатом за 25 лет проведения ЕГЭ.
Несколько регионов по итогам основного периода сдачи экзамена в 2026 году также показали результаты выше, чем в прошлом. Так, например, на Сахалине, в Бурятии, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях число одиннадцатиклассников, сдавших один из предметов ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось почти вдвое. Рекордные показатели отмечаются также в Кировской (94 результата), Тюменской (95 результатов), Рязанской областях (43 результата), на Камчатке, где в этом году уже зафиксировано 11 стобалльных результатов, а также в Адыгее, где на текущий момент уже отмечено 14 стобалльных результатов.
Кроме того, заметный рост наблюдается и в Башкирии, где по итогам основного периода уже 183 выпускника сдали один из экзаменов на 100 баллов, по итогам прошлого года их число составило 159, а также в ХМАО, где число стобалльников уже на 37% выше результатов прошлого года.
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