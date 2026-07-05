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Российский центр науки и культуры в Молдавии объявил в субботу о прекращении работы

19:53 05.07.2026 Источник: Интерфакс

Российский центр науки и культуры в Молдавии объявил в субботу о прекращении работы в связи с решением молдавского. Центр рекомендовал по вопросам гуманитарного и образовательного сотрудничества обращаться в отдел культуры посольства России в Кишиневе. Посольство России подтвердило, что центр завершает работу 4 июля. Согласно его сообщению, часть функций центра перейдет к отделу культуры посольства «в рамках полномочий дипломатического представительства, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года». Российский центр науки и культуры работал в Кишиневе с 2009 года на основании двустороннего соглашения. В ноябре 2025 года парламент Молдавии принял закон о денонсации двусторонненго соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного в Москве в 1998 годау.. Закон о денонсации соглашения вступил в силу с 4 июля 2026 года. В апреле парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе страны из СНГ. 

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