Российский центр науки и культуры в Молдавии объявил в субботу о прекращении работы
19:53 05.07.2026 Источник: Интерфакс
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