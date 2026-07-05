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НОВОСТИ

В крымских городах Саки и Евпатория нарушено энергоснабжение

11:30 05.07.2026 Источник: Интерфакс

Электроснабжение нарушено в Евпатории (запад Крыма), сообщил и.о. главы администрации Виталий Оганесян в воскресенье.

"Мы снова столкнулись с проблемой с электроснабжением Евпатории и всеми вытекающими последствиями. По состоянию на 9:20 электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят", - написал Оганесян в своем канале в Max.

По его словам, работы по восстановлению электроснабжения ведутся с ночи, но сроки их завершения пока неизвестны.

Кроме того, нарушено электроснабжение во всем городе Саки, который находится недалеко от Евпатории, из-за аварии в энергосистеме за пределами населенного пункта.

"По состоянию на 8:00 без электроснабжения вся территория города Саки. Ситуация сложная, аварийные работы ведутся, сроки окончания работ не определены", - написала в Max глава администрации Юлия Предыбайло.

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