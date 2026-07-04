В Краснодарском крае топлива достаточно, ожидаются дополнительные поставки - Кондратьев

15:30 Источник: Интерфакс

Топлива в Краснодарском крае достаточно, регион ожидает дополнительные поставки, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"При поддержке президента и правительства России нам выделили резервы, и сегодня в регионе достаточное количество топлива, в ближайшее время ожидаем дополнительные поставки. Но при этом мы видим, что часть АЗС до сих пор работает с перебоями. Прежняя логистика нарушена. Поэтому сегодня мы должны в ручном режиме совместно с отраслевыми компаниями наладить эту работу, чтобы доставить бензин и дизель на АЗС и обеспечить ими жителей и гостей", - написал Кондратьев в своем канале в Max в субботу по итогам оперативного штаба.

Он отметил, что дефицита топлива в крае нет, разгрузка и доставка бензина и дизельного топлива на АЗС находится в зоне ответственности глав муниципалитетов. "При нынешних объемах, имеющихся в крае, мы не имеем право говорить ни о каком дефиците. Это либо недоработка на местах, либо кому-то выгодный и искусственно созданный ажиотаж", - заявил губернатор Кубани.