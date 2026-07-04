Российские военные завершают операцию в Красном Лимане и подошли к Славянску на 8 км

09:43 Источник: Интерфакс

Подразделения группировки войск "Запад" завершают операцию по взятию под контроль Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении", - проинформировал Герасимов президента РФ Владимира Путина.

Российские военные находятся в восьми километрах от Славянска, заявил командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев в пятницу.

"Передовые штурмовые подразделения 3-й армии выполняют задачу в восьми километрах от населенного пункта Славянск", - сказал Медведев в докладе президенту РФ Владимиру Путину.