Российские военные завершают операцию в Красном Лимане и подошли к Славянску на 8 км
09:43 04.07.2026 Источник: Интерфакс
Подразделения группировки войск "Запад" завершают операцию по взятию под контроль Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу.
"Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении", - проинформировал Герасимов президента РФ Владимира Путина.
Российские военные находятся в восьми километрах от Славянска, заявил командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев в пятницу.
"Передовые штурмовые подразделения 3-й армии выполняют задачу в восьми километрах от населенного пункта Славянск", - сказал Медведев в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
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