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Желающие проститься с Али Хаменеи прибывают в Тегеран со всей страны

20:30 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желающие проститься с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начинают прибывать в Тегеран со всей страны, передает корреспондент ТАСС.

Иранцы собираются на основных площадях иранской столицы, включая Энгелаб, Вали-аср, а также у Мосаллы имама Хомейни (крупнейшем в Тегеране религиозно-общественном комплексе). Церемония прощания с погибшим лидером начнется в 06:00 4 июля и продлится до 20:00 5 июля.

Программа траурного мероприятия в религиозном комплексе будет выстроена таким образом, чтобы люди могли войти на территорию Мосаллы через одну входную группу, простились с усопшим, а затем в течение 15 минут покинули общую зону. Тела погибшего лидера и членов его семьи будут размещены на возвышенном помосте, чтобы каждый, находящийся в любой части основного двора Мосаллы, в галереях или на крыше молитвенного зала, мог их видеть.


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