FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год
17:40 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила российского гроссмейстера Владимира Крамника от соревнований на один год с испытательный сроком в три года. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.
«Разбирательство возникло в связи с жалобами, поданными правлением FIDE и комиссией FIDE по честной игре, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэла Народицкого, а также других игроков», — говорится в заявлении пресс-службы FIDE.
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