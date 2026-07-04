FIDE отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на год

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила российского гроссмейстера Владимира Крамника от соревнований на один год с испытательный сроком в три года. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

«Разбирательство возникло в связи с жалобами, поданными правлением FIDE и комиссией FIDE по честной игре, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэла Народицкого, а также других игроков», — говорится в заявлении пресс-службы FIDE.