Экс-глава Росавиации Нерадько арестован по делу о мошенничестве с госконтрактами

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хорошевский суд отправил под стражу экс-главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нерадько, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) РФ», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что уголовное дело экс-чиновника связано с госконтрактами.