14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия парадоксальным образом продолжает спонсировать Украину, несмотря на причастность киевского режима к подрыву «Северных потоков». На это указал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве газопровода.

«На этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядит каждый раз новость, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима», — высказал недоумение представитель Кремля.