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НОВОСТИ

Песков назвал парадоксальным тот факт, что ФРГ продолжает спонсировать Украину

14:32 03.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия парадоксальным образом продолжает спонсировать Украину, несмотря на причастность киевского режима к подрыву «Северных потоков». На это указал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве газопровода.

«На этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядит каждый раз новость, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима», — высказал недоумение представитель Кремля.

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