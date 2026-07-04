Жители Крыма и Севастополя получают поддержку от Сбера

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбер активно реализует программу помощи жителям Крыма и Севастополя. Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца прошлой недели.

Пострадавшие клиенты могут воспользоваться кредитными каникулами для физических лиц (в соответствии с условиями Федерального закона № 353-ФЗ) и для бизнеса (в соответствии с условиями Федерального закона №276-ФЗ) на срок до 6 месяцев.

Также действуют собственные программы поддержки банка, в рамках которых возможно реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев.

Физические лица могут подать заявку на реструктуризацию в СберБанк Онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Финансовые трудности» — «Программы поддержки» — выбрать «Продолжить заполнение» — проверить свои паспортные данные и кредитный продукт — нажать «Продолжить». В разделе «Причина реструктуризации» необходимо выбрать «Режим чрезвычайной ситуации». На финальном шаге — заполнить заявку на реструктуризацию, приложить документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию в связи с ЧС, и отправить заявку.

Предприниматели сегмента «Малый и микробизнес» могут подать заявки на реструктуризацию прямо в приложении СберБизнес. Нужно перейти в раздел «Кредиты», выбрать опцию «Реструктуризировать», указать причину «Чрезвычайная ситуация или стихийное бедствие», а затем подтвердить и подписать заявление.

В Сбере действуют специальные каналы связи и цифровые инструменты по урегулированию задолженности. Работа проводится с каждым клиентом индивидуально. Программа выбирается в зависимости от вида кредита, суммы долга, степени влияния ЧС и срока необходимой поддержки. Гражданам необходимо предоставить подтверждающие документы (о повреждении имущества, причинении вреда здоровью, влиянии на бизнес).

«В ситуации, когда люди и бизнес столкнулись с чрезвычайным положением, наша задача — сделать всё возможное, чтобы снизить их финансовую нагрузку, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Мы подготовили понятный и доступный механизм реструктуризации, который позволяет оперативно получить поддержку без лишних бюрократических процедур. Банк будет работать с каждым клиентом персонально, чтобы найти оптимальное решение в зависимости от его ситуации. С начала недели мы фиксируем растущее число обращений предпринимателей Республики Крым и Севастополя. В Сбер за помощью уже обратились сотни клиентов для обсуждения возможности урегулирования кредитов».